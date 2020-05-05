5 Май 2020 2020-05-05T10:29:34+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 5 мая 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Курске на 5 мая 2020 года составило 1062 человека.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 7:30 5 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1062 (+65) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 880 пациентов: 111 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 28 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 35 – в Курской городской больнице №6; 706 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб. Всего выписано 176 (+42) пациентов.

По данным Роспотребнадзора по Курской области на сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в Курской области скончались 6 человек. За последние сутки летальных исходов нет.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остается 1007 человек – это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими COVID-2019.Снят карантин с 2567 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находится 308 человек.

Сотрудники администрации Курска проводят регулярный мониторинг вновь открывшихся с 1 мая обьектов бытовой сферы: парикмахерских, салонов красоты, мастерских по ремонту техники.

ИСТОЧНИК KP.RU