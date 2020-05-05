В Курске на Боевку перевезут ярмарочные домики
Из парка убрали тир
Ярмарочные домики до этого стояли на Театральной площадиФото: Светлана ВОЛКОВА
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С территории парка им. 50-летия ВЛКСМ собственник вывез незаконно установленный нестационарный торговый объект и демонтировал еще один объект - павильон "Тир", сообщили в мэрии.
В ближайшее время на территории парка появятся ярмарочные домики, которые ранее использовались на Театральной площади, добавили чиновники.
Напомним, ярмарочные домики были установлены в центре Курска в конце минувшего года.
ИСТОЧНИК KP.RU