2020-05-05T09:47:16+03:00
Общество

В Курске на Боевку перевезут ярмарочные домики

Из парка убрали тир
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ярмарочные домики до этого стояли на Театральной площадиЯрмарочные домики до этого стояли на Театральной площадиФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

С территории парка им. 50-летия ВЛКСМ собственник вывез незаконно установленный нестационарный торговый объект и демонтировал еще один объект - павильон "Тир", сообщили в мэрии.

В ближайшее время на территории парка появятся ярмарочные домики, которые ранее использовались на Театральной площади, добавили чиновники.

Напомним, ярмарочные домики были установлены в центре Курска в конце минувшего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске задержали мужчину, который был в федеральном розыске
Режим самоизоляции в Курске: в регионе - один из самых высоких в России темпов распространения коронавируса
На 9 мая в Курске пройдет авиапарад
Роман Старовойт о коронавирусе в Курске: "Жить по-другому нам придется месяцы"
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: салют на 9 Мая можно будет посмотреть только с балкона или по ТВ
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: медиков будут вакцинировать гидроксихлорином
Режим повышенной готовности в Курске: пациентов с коронавирусом будут размещать еще в двух больницах
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: 14 человек - на ИВЛ
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 5 мая 2020 года составило 176 человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 5 мая 2020 года составило 1062 человека
В Курске на Боевку перевезут ярмарочные домики
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: пройдет закрытый он-лайн показ «Помним Победу»
Под Курском занимались незаконной добычей недр
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: медикам доставили средства индивидуальной защиты
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 4 мая 2020 года составило 134 человека