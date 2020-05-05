В Курске на Боевку перевезут ярмарочные домики

5 Май 2020 2020-05-05T09:47:16+03:00

Ярмарочные домики до этого стояли на Театральной площади Фото: Светлана ВОЛКОВА

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С территории парка им. 50-летия ВЛКСМ собственник вывез незаконно установленный нестационарный торговый объект и демонтировал еще один объект - павильон "Тир", сообщили в мэрии.

В ближайшее время на территории парка появятся ярмарочные домики, которые ранее использовались на Театральной площади, добавили чиновники.

Напомним, ярмарочные домики были установлены в центре Курска в конце минувшего года.

ИСТОЧНИК KP.RU