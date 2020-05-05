2020-05-05T09:25:18+03:00
Победа

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: пройдет закрытый он-лайн показ «Помним Победу»

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
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Онлайн покажут фильмы о юных защитниках РодиныОнлайн покажут фильмы о юных защитниках РодиныФото: Светлана ВОЛКОВА
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С 5 по 10 мая пройдет закрытый он-лайн показ новой видеопрограммы курского кинофонда «Помним Победу» о юных защитника Родины.

По официальной статистике на войне сражались более 300 тысяч подростков, около 60 тысяч – не вернулись домой. Около 4 тысяч павших юных героев были уроженцами Курского края.

Непридуманные истории из жизни юных героев Великой Отечественной войны в видеопрограмме «Помним Победу» зрители услышат из уст современных школьников - учеников курской гимназии 4.

Просим родственников помочь организовать домашний просмотр видеопрограммы для ветеранов и детей войны.

Адрес ссылки на закрытую группу: https://vk.com/pomnimpobedu46

ИСТОЧНИК KP.RU

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