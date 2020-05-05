Под Курском занимались незаконной добычей недр

5 Май 2020 2020-05-05T09:21:18+03:00

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В деревне Майская Заря Курского района проводится административное расследование незаконного недропользования.

Информация о вывозе плодородного грунта была опубликована в одном из курских СМИ. На место выехали инспектор комитета экологической безопасности и природопользования Курской области совместно с представителями правоохранительных органов, сообщили в администрации региона.

Как отметил председатель регионального комитета экологической безопасности и природопользования Константин Поляков, есть признаки незаконной добычи недр.

Возбуждено дело об административном правонарушении, в рамках которого проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU