Под Курском занимались незаконной добычей недр
В деревне Майская Заря Курского района проводится административное расследование незаконного недропользования.
Информация о вывозе плодородного грунта была опубликована в одном из курских СМИ. На место выехали инспектор комитета экологической безопасности и природопользования Курской области совместно с представителями правоохранительных органов, сообщили в администрации региона.
Как отметил председатель регионального комитета экологической безопасности и природопользования Константин Поляков, есть признаки незаконной добычи недр.
Возбуждено дело об административном правонарушении, в рамках которого проводится расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU