Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: медикам доставили средства индивидуальной защиты

5 Май 2020 2020-05-05T08:57:02+03:00

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирус

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Тульский областной аптечный склад безвозмездно передал в Курскую область средства индивидуальной защиты.

Они будут направлены в лечебные учреждения региона. Груз, доставленный курской аварийно-спасательной службой, состоит из 200 тысяч медицинских масок, тысячи защитных очков, двух тысяч экранов (защитных масок для лица), 100 тысяч пар нестерильных латексных перчаток.

Общая стоимость такой поставки могла бы обойтись в сумму свыше 9 млн рублей, но в курские лечебные учреждения средства индивидуальной защиты направили из соседнего региона бесплатно.

Поставка состоялась в рамках межрегионального взаимодействия Курской и Тульской областей по вопросам организации медицинской помощи, сообщили в администрации региона.

Сотрудники администрации Курска проводят регулярный мониторинг вновь открывшихся с 1 мая обьектов бытовой сферы: парикмахерских, салонов красоты, СТО, мастерских по ремонту техники и т.д.

Предпринимателям помогают разобраться в нормативных требованиях, напоминают о необходимости уведомительного порядка ведения деятельности, им разъясняют процедуру получения маршрутных листов для сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU