4 Май 2020 2020-05-04T15:18:48+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 4 мая 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 4 мая 2020 года составило 134 человека. В том числе за последние сутки выписано восемь пациентов.

По данным на 4 мая, в Курской области всего зарегистрировано 997 (+69) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из 69 выявленных за последние сутки инфицированных 54 женщин и 15 мужчин. Возраст больных: 1-10 лет – 2 человек, 11-17 лет - 3 человека, 18-29 лет – 3 человека; 30-60 лет – 35 человек; более 60 лет – 26 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU