Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: сотрудники администрации проверяют открывшиеся парикмахерские

4 Май 2020 2020-05-04T13:55:03+03:00

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу

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Сотрудники администрации города Курска проводят регулярный мониторинг вновь открывшихся с 1 мая обьектов бытовой сферы: парикмахерских, салонов красоты, СТО, мастерских по ремонту техники и т.д.

Предпринимателям помогают разобраться в нормативных требованиях, напоминают о необходимости уведомительного порядка ведения деятельности, им разъясняют процедуру получения маршрутных листов для сотрудников.

Особое внимание уделяется соблюдению санитарно- эпидемиологических требований, необходимости соблюдать масочный режим. Для удобства предпринимателям вручают памятки с краткой информацией и ссылками на правовые документы.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 4 мая 2020 года составило 997 человек. По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 7:30 4 мая, зарегистрировано еще 69 подтвержденных случаев заболевания граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU