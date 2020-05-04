2020-05-04T13:33:52+03:00
Происшествия

Курские пожарные спасли четырех человек

Еще 15 были эвакуированы
Яна ШЕЛЕСТ
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Огонь не успел разгореться, повредив лишь тамбурную дверьОгонь не успел разгореться, повредив лишь тамбурную дверьФото: Яна ШЕЛЕСТ
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За минувшие сутки курские пожарные выезжали по тревоге 18 раз, зарегистрировано 13 пожаров. 3 мая в 16:47 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в тамбуре четырехэтажного кирпичного дома, расположенного на улице Дейнеки в Курске.

Все службы оперативно прибыли на место ЧП. Пожарные спасли четырех человек, еще 15 - эвакуировали. Огонь не успел разгореться, повредив лишь тамбурную дверь.

В Службу спасения продолжают поступать сообщения о загорании сухой растительности. За минувшие сутки на тушение травы и камыша выезжали пожарные Курска, Рыльского, Курского, Фатежского районов.

Напоминаем, в регионе действует особый противопожарный режим: разведение открытого огня строго запрещено.

Как сообщалось ранее, 2 мая в селе Лебяжье при пожаре в собственном доме погиб 63-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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