Спасатели предупреждают курян о сильном ветре

4 Май 2020 2020-05-04T13:08:39+03:00

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С вечера 4 мая и в течение суток в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь. Днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный 6-11 м/с, при грозах местами порывы 15-18 м/с. Температура по области ночью +9…+14 °С, днем +17…+22 °С.

Сотрудники МЧС напоминают жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

В случае беды вы всегда можете обратиться по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU