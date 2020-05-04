2020-05-04T13:08:39+03:00
Происшествия

Спасатели предупреждают курян о сильном ветре

Также ожидаются грозовые дожди
Яна ШЕЛЕСТ
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Днем возможны кратковременные дожди, местами грозыДнем возможны кратковременные дожди, местами грозыФото: Яна ШЕЛЕСТ
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С вечера 4 мая и в течение суток в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь. Днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный 6-11 м/с, при грозах местами порывы 15-18 м/с. Температура по области ночью +9…+14 °С, днем +17…+22 °С.

Сотрудники МЧС напоминают жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

В случае беды вы всегда можете обратиться по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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