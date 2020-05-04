Режим повышенной готовности по коронавирусу в Курске: комитет информации и печати ушел на карантин

4 Май 2020 2020-05-04T12:56:28+03:00

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Первичные тесты подтвердили коронавирус у двух сотрудников комитета информации и печати Курской области.

— Теперь мы вынуждены уйти на карантин, но постараемся держать вас в курсе главных новостей. Желаем выздоровления всем курянам, столкнувшимся с этим недугом! - такое сообщение появилось на официальной страничке администрации Курской области.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 4 мая 2020 года составило 997 человек. По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 7:30 4 мая, зарегистрировано еще 69 подтвержденных случаев заболевания граждан.

Из них под медицинским наблюдением 857 пациентов: 123 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 28 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 22 – в Курской городской больнице №6; 684 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб. Всего выписано 134 (8) пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU