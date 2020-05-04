Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: диагноз подтвердился еще у 69 человек
По данным на 4 мая, в Курской области всего зарегистрировано 997 (+69) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
Из 69 выявленных за последние сутки инфицированных 54 женщин и 15 мужчин. Возраст больных: 1-10 лет – 2 человек, 11-17 лет - 3 человека, 18-29 лет – 3 человека; 30-60 лет – 35 человек; более 60 лет – 26 человек.
По данным Роспотребнадзора по Курской области на сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Курской области скончались шесть человек, но пока это информация не подтверждена в федеральном оперштабе.
ИСТОЧНИК KP.RU