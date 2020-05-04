2020-05-04T12:14:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: диагноз подтвердился еще у 69 человек

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Из 69 выявленных за последние сутки инфицированных 54 женщин и 15 мужчинИз 69 выявленных за последние сутки инфицированных 54 женщин и 15 мужчинФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

По данным на 4 мая, в Курской области всего зарегистрировано 997 (+69) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из 69 выявленных за последние сутки инфицированных 54 женщин и 15 мужчин. Возраст больных: 1-10 лет – 2 человек, 11-17 лет - 3 человека, 18-29 лет – 3 человека; 30-60 лет – 35 человек; более 60 лет – 26 человек.

По данным Роспотребнадзора по Курской области на сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Курской области скончались шесть человек, но пока это информация не подтверждена в федеральном оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 4 мая 2020 года составило 134 человека
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: сотрудники администрации проверяют открывшиеся парикмахерские
Курские пожарные спасли четырех человек
Спасатели предупреждают курян о сильном ветре
Режим повышенной готовности по коронавирусу в Курске: комитет информации и печати ушел на карантин
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: диагноз подтвердился еще у 69 человек
В Курске откроется зал «Памяти и славы курских писателей-фронтовиков»
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 4 мая 2020 года составило шесть человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 4 мая 2020 года составило 997 человек
В Курске ремонтируют жилье участников и инвалидов войны, а также их вдов
Под Курском на пожаре погиб 63-летний мужчина
Прокуратура проверит обстоятельства смерти трехмесячного малыша в Курской области
В Курской области за сутки заразились коронавирусом еще 67 человек
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 2 мая 2020 года составило четыре человека
Число заболевших коронавирусом в Курске на 2 мая 2020 года составило 861 человек
Режим повышенной готовности в Курске: за сутки коронавирус подтвердился еще у 66 курян
В Курске произошел пожар в частном доме
Молодую курянку поймали на воровстве телефонов
В Курске строительная фирма задолжала рабочим 700 тысяч рублей
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 1 мая 2020 года составило 109 человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 1 мая 2020 года составило 792 человека