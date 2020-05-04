2020-05-04T11:51:41+03:00
Общество

В Курске откроется зал «Памяти и славы курских писателей-фронтовиков»

Церемония пройдет онлайн
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
В зале представлены материалы о боевом и творческом пути одиннадцати известных авторовВ зале представлены материалы о боевом и творческом пути одиннадцати известных авторов
Изменить размер текста:

6 мая в курской библиотеке имени Николая Корнеева (ул. Пигорева, 2) состоится онлайн-открытие зала «Памяти и славы курских писателей-фронтовиков». В зале представлены материалы о боевом и творческом пути одиннадцати известных авторов: В. Алехина, К. Воробьева, А.Гайдара, Д. Гранина, П. Михина, Е. Носова, В. Овечкина, П. Сальникова, А. Харитановского, Н. Шитикова.

Копии рукописей, документов, фотографии из семейных архивов, а также художественные произведения помогут почувствовать время, в которое жили и ярко отразили в своем творчестве курские писатели-фронтовики. Центральное место в зале «Памяти и славы» занимает экспозиция, посвященная Николаю Юрьевичу Корнееву, чье имя увековечено в названии самой библиотеки.

Тематические инсталляции, среди которых стилизованный «фронтовой блиндаж», композиция «фронтовой привал», а также «Стена памяти писателей-фронтовиков» помогают воссоздать атмосферу Великой Отечественной войны. Большой интерес представляют экспонаты и арт-объекты, связанные с лучшими произведениями курских писателей-фронтовиков о войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 4 мая 2020 года составило 134 человека
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: сотрудники администрации проверяют открывшиеся парикмахерские
Курские пожарные спасли четырех человек
Спасатели предупреждают курян о сильном ветре
Режим повышенной готовности по коронавирусу в Курске: комитет информации и печати ушел на карантин
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: диагноз подтвердился еще у 69 человек
В Курске откроется зал «Памяти и славы курских писателей-фронтовиков»
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 4 мая 2020 года составило шесть человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 4 мая 2020 года составило 997 человек
В Курске ремонтируют жилье участников и инвалидов войны, а также их вдов
Под Курском на пожаре погиб 63-летний мужчина
Прокуратура проверит обстоятельства смерти трехмесячного малыша в Курской области
В Курской области за сутки заразились коронавирусом еще 67 человек
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 2 мая 2020 года составило четыре человека
Число заболевших коронавирусом в Курске на 2 мая 2020 года составило 861 человек
Режим повышенной готовности в Курске: за сутки коронавирус подтвердился еще у 66 курян
В Курске произошел пожар в частном доме
Молодую курянку поймали на воровстве телефонов
В Курске строительная фирма задолжала рабочим 700 тысяч рублей
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 1 мая 2020 года составило 109 человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 1 мая 2020 года составило 792 человека