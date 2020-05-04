В Курске откроется зал «Памяти и славы курских писателей-фронтовиков»

4 Май 2020 2020-05-04T11:51:41+03:00

В зале представлены материалы о боевом и творческом пути одиннадцати известных авторов

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6 мая в курской библиотеке имени Николая Корнеева (ул. Пигорева, 2) состоится онлайн-открытие зала «Памяти и славы курских писателей-фронтовиков». В зале представлены материалы о боевом и творческом пути одиннадцати известных авторов: В. Алехина, К. Воробьева, А.Гайдара, Д. Гранина, П. Михина, Е. Носова, В. Овечкина, П. Сальникова, А. Харитановского, Н. Шитикова.

Копии рукописей, документов, фотографии из семейных архивов, а также художественные произведения помогут почувствовать время, в которое жили и ярко отразили в своем творчестве курские писатели-фронтовики. Центральное место в зале «Памяти и славы» занимает экспозиция, посвященная Николаю Юрьевичу Корнееву, чье имя увековечено в названии самой библиотеки.

Тематические инсталляции, среди которых стилизованный «фронтовой блиндаж», композиция «фронтовой привал», а также «Стена памяти писателей-фронтовиков» помогают воссоздать атмосферу Великой Отечественной войны. Большой интерес представляют экспонаты и арт-объекты, связанные с лучшими произведениями курских писателей-фронтовиков о войне.

ИСТОЧНИК KP.RU