Число умерших из-за коронавируса в Курске на 4 мая 2020 года составило шесть человек

4 Май 2020 2020-05-04T10:36:41+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Курске на 4 мая 2020 года

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По данным Роспотребнадзора по Курской области на сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Курской области скончались шесть человек. За последние сутки летальных исходов, связанных с коронавирусом нет.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 4 мая 2020 года составило 997 (+ 69) человек. Из них под медицинским наблюдением 857 пациентов: 123 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 28 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 22 – в Курской городской больнице №6; 684 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб. Всего выписано 134 (8) пациентов.

На карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остается 1027 человек – это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими COVID-19. Снят карантин с 2504 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находится 288 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU