В Курске ремонтируют жилье участников и инвалидов войны, а также их вдов
Продолжается работа по ремонту жилья участников, инвалидов Великой Отечественной войны и их вдов, проживающих в Курске. На эти цели в 2020 году из городского бюджета выделили три миллиона рублей.
В администрацию уже поступило десять заявлений о проведении ремонта от участников Великой Отечественной войны и 12 заявлений от вдов ветеранов. 18 жилых помещение уже обследовали. По десяти адресам составили сметные расчеты на ремонт. Объем и виды работ согласуются с собственниками жилья.
По оставшимся адресам работы по обследованию жилых помещений льготников и составлению сметных расчетов пока приостановлены. Они возобновятся после отмены режима «Повышенная готовность».
ИСТОЧНИК KP.RU