2020-05-04T09:41:34+03:00
Общество

В Курске ремонтируют жилье участников и инвалидов войны, а также их вдов

На эти цели из городского бюджета выделили три миллиона рублей
Яна ШЕЛЕСТ
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Объем и виды работ согласуются с собственниками жильяОбъем и виды работ согласуются с собственниками жилья
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Продолжается работа по ремонту жилья участников, инвалидов Великой Отечественной войны и их вдов, проживающих в Курске. На эти цели в 2020 году из городского бюджета выделили три миллиона рублей.

В администрацию уже поступило десять заявлений о проведении ремонта от участников Великой Отечественной войны и 12 заявлений от вдов ветеранов. 18 жилых помещение уже обследовали. По десяти адресам составили сметные расчеты на ремонт. Объем и виды работ согласуются с собственниками жилья.

По оставшимся адресам работы по обследованию жилых помещений льготников и составлению сметных расчетов пока приостановлены. Они возобновятся после отмены режима «Повышенная готовность».

ИСТОЧНИК KP.RU

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