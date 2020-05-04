Под Курском на пожаре погиб 63-летний мужчина
ЧП произошло в Лебяжьем
В ликвидации пожара принимали участие 24 человека, девять единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:
2 мая в 12:18 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Лебяжье Курского района. На место происшествия выехали огнеборцы трех пожарно-спасательных частей Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.
Пожар потушили в 12:32. В жилом доме закоптились стены, поток. Погиб 63-летний мужчина.
В ликвидации пожара принимали участие 24 человека, девять единиц техники, в том числе от МЧС 17 человек, четыре единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU