2020-05-04T09:11:08+03:00
Происшествия

Под Курском на пожаре погиб 63-летний мужчина

ЧП произошло в Лебяжьем
Яна ШЕЛЕСТ
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В ликвидации пожара принимали участие 24 человека, девять единиц техникиВ ликвидации пожара принимали участие 24 человека, девять единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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2 мая в 12:18 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Лебяжье Курского района. На место происшествия выехали огнеборцы трех пожарно-спасательных частей Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Пожар потушили в 12:32. В жилом доме закоптились стены, поток. Погиб 63-летний мужчина.

В ликвидации пожара принимали участие 24 человека, девять единиц техники, в том числе от МЧС 17 человек, четыре единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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