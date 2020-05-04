Под Курском на пожаре погиб 63-летний мужчина

4 Май 2020 2020-05-04T09:11:08+03:00

В ликвидации пожара принимали участие 24 человека, девять единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Изменить размер текста: A A

2 мая в 12:18 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Лебяжье Курского района. На место происшествия выехали огнеборцы трех пожарно-спасательных частей Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Пожар потушили в 12:32. В жилом доме закоптились стены, поток. Погиб 63-летний мужчина.

В ликвидации пожара принимали участие 24 человека, девять единиц техники, в том числе от МЧС 17 человек, четыре единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU