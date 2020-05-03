Прокуратура проверит обстоятельства смерти трехмесячного малыша в Курской области

3 Май 2020 2020-05-03T10:42:36+03:00

По словам родственников младенца, облбольница отказала им в госпитализации

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Курская прокуратура проверит информацию о смерти трехмесячного ребенка в больнице Железногорска, которого якобы отказались госпитализовать в курское медучреждение.

1 мая в социальных сетях появилось сообщение о том, у мальчика начала развиваться гидроцефалия. Ребенку провели три операции в Орле. Малыш выжил, но ему требовалось стационарное наблюдение в условиях детской реанимации. Однако, по словам автора письма, курская областная больница отказалась принять младенца.

Прокуратура уже начала проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Заявление сделала и администрация области:

- Малышу были сделаны сложные операции в Орле, затем он был переведен под наблюдение в родной город. Клиника оснащена необходимым для этого оборудованием. Врачи делали все от них зависящее. К сожалению, спасти Даниила не удалось. Как полагается в таких случаях, действиям, которые закончились гибелью ребенка, будет дана оценка, - добавила пресс-служба обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU