В Курской области за сутки заразились коронавирусом еще 67 человек

3 Май 2020 2020-05-03T10:43:21+03:00

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По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом на 3 мая, за минувшие сутки еще у 67 курян выявили новую инфекцию. Таким образом общее количество зараженных COVID-19 достигло 928.

Из них 793 пациентов находятся под медицинским наблюдением: 115 - на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 28 - в городском клиническом родильном доме; 20 - в Курской городской больнице №6; 630 - без признаков заболевания на домашнем карантине. 126 пациентов выписали. Четыре человека с подтвержденным коронавирусом скончались.

Кроме того, на карантине дома продолжает оставаться 991 человек - это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими COVID-19. Снят такой режим с 2 504 курян. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находится 287 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU