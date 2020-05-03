В Курской области за сутки заразились коронавирусом еще 67 человек
По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом на 3 мая, за минувшие сутки еще у 67 курян выявили новую инфекцию. Таким образом общее количество зараженных COVID-19 достигло 928.
Из них 793 пациентов находятся под медицинским наблюдением: 115 - на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 28 - в городском клиническом родильном доме; 20 - в Курской городской больнице №6; 630 - без признаков заболевания на домашнем карантине. 126 пациентов выписали. Четыре человека с подтвержденным коронавирусом скончались.
Кроме того, на карантине дома продолжает оставаться 991 человек - это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими COVID-19. Снят такой режим с 2 504 курян. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находится 287 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU