Число умерших из-за коронавируса в Курске на 2 мая 2020 года составило четыре человека

2 Май 2020 2020-05-02T12:48:29+03:00

За последние сутки в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко умерли два человека Фото: Из архива "КП"

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Курске на 2 мая 2020 года

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На сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Курской области скончались четыре человека. За последние сутки в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко умерли два человека, причина смерти будет установлена по итогам патолого-анатомического заключения.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 2 мая 2020 года составило 861 человек. По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции, за последние сутки Ковид выявлен еще у 69 человек.

Из них под медицинским наблюдением 735 пациентов: 107 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 28 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 9 – в Курской городской больнице №6; 591 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб. Всего выписано 117 (+14) пациентов.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остается 1000 человек – это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими COVID-2019. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находится 277 человек. Снят карантин с 2480 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU