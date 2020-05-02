2 Май 2020 2020-05-02T11:37:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Число заболевших коронавирусом в Курске на 2 мая 2020 года составило 861 человек. По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции, за последние сутки Covid-19 выявлен еще у 69 человек.

Из них под медицинским наблюдением 735 пациентов: 107 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 28 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 9 – в Курской городской больнице №6; 591 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб. Всего выписано 117 (+14) пациентов.

На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в Курской области скончались 4 человека. За последние сутки в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко умерли 2 человека, причина смерти будет установлена по итогам патолого-анатомического заключения. Еще по 3 случаям, о которых мы писали ранее, официальная причина смерти еще устанавливается.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остается 1000 человек – это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими COVID-2019. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находится 277 человек. Снят карантин с 2480 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU