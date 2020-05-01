Режим повышенной готовности в Курске: за сутки коронавирус подтвердился еще у 66 курян
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Коронавирус выявляют у людей разных возрастовФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:
За сутки коронавирус подтвердился еще у 66 курян, в том числе у пяти детей. По данным на 1 мая в Курской области всего зарегистрировано 792 (+66) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
Больше всего больных в Курске, Курском и Поныровском районах.
Свободными от коронавируса остаются только два района области, где пока не выявлено больных.
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 1 мая 2020 года составило 109 человек. Из них девять человек выписали с выздоровлением за последние сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU