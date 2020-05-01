Режим повышенной готовности в Курске: за сутки коронавирус подтвердился еще у 66 курян

1 Май 2020 2020-05-01T22:31:19+03:00

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За сутки коронавирус подтвердился еще у 66 курян, в том числе у пяти детей. По данным на 1 мая в Курской области всего зарегистрировано 792 (+66) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Больше всего больных в Курске, Курском и Поныровском районах.

Свободными от коронавируса остаются только два района области, где пока не выявлено больных.

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 1 мая 2020 года составило 109 человек. Из них девять человек выписали с выздоровлением за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU