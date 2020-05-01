В Курске произошел пожар в частном доме
В 07:37 1 мая в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в жилом доме по адресу: Курск, ул. 1-я Прогонная.
По данным МЧС по прибытии в 07:42 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 07:45, ликвидировано в 07:50.
В результате пожара огнем повреждена кухня на площади 16 кв. метров в одноэтажном кирпичном доме площадью 180 кв. метров.
Пожар тушили 13 человек и пять единиц техники.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.
ИСТОЧНИК KP.RU