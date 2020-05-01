Молодую курянку поймали на воровстве телефонов

1 Май 2020 2020-05-01T14:00:04+03:00

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Сотрудники Западного отдела полиции задержали двадцативосьмилетнюю девушку, подозреваемую в кражах телефонов. Первое хищение дорогого смартфона курянка совершила в конце прошлого года. В закусочной на улице Ольшанского она заметила, что один из посетителей заснул и оставил мобильный на столе. Девушка забрала его и позже продала. Второй эпизод был зафиксирован несколько дней назад. Фигурантку и ее сожителя пригласила в гости знакомая. После совместного распития спиртного хозяйка заснула и в результате лишилась своего телефона последней модели, который похитила гостья, рассказали в полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемой была установлена. Очередной украденный телефон она снова продала на одном из городских рынков. Его удалось изъять в качестве вещественного доказательства. По всем фактам преступной деятельности курянки возбуждены уголовные дела. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU