1 Май 2020 2020-05-01T12:16:44+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 1 мая 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 1 мая 2020 года составило 109 человек. Из них девять человек выписали с выздоровлением за последние сутки.

Как сообщала ранее КП, по данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 7:30 1 мая, в Курской области всего зарегистрировано 792 (+66) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 682 пациентов: 115 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 28 - на лечении в городском клиническом родильном доме; пять – в Курской городской больнице №6; 534 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб.

На сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Курской области скончались четыре человека. За последние сутки в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко летальных исходов нет.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остается тысяча человек – это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими COVID-2019.

В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находится 275 человек.Снят карантин с 2474 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU