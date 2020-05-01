1 Май 2020 2020-05-01T12:20:18+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 1 мая 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Курске на 1 мая 2020 года составило 792 человека.

По данным на 1 мая, в Курской области всего зарегистрировано 792 (+66) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией. Из 66 выявленных за последние сутки инфицированных 39 женщин и 27 мужчин. Возраст больных: 1-10 лет – 5 человека, 11-17 лет – 0 человек, 18-29 лет – 5 человек; 30-60 лет – 29 человек; более 60 лет – 27 человек.

Действие режима самоизоляции не прекращается. Куряне могут посещать учреждения, ближайшие к месту проживания.

Ограничительные меры, которые касаются приостановки деятельности ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, иных досуговых учреждений, фитнес-центров, стоматологических клиник (за исключением оказания экстренной медицинской помощи), а также розничной торговли (кроме аптек), продлены до 11 мая включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU