В Курске открыт прием заявок на участие в конкурсе грантов

30 Апр 2020 2020-04-30T20:02:51+03:00

Подать заявку можно уже с 6 мая Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Срок подачи заявок для участия в конкурсе проектов общественно полезных программ стартует 6 мая и продлится до 5 июня.

Проекты принимаются по четырем номинациям:

имеющие социальное значение в сферах патриотического и духовно-нравственного воспитания, сохранения и популяризации исторического наследия России, формирования межнационального и межрелигиозного согласия;

имеющие социальное значение в сферах образования, просвещения и просветительской работы, культуры и искусства, сохранения народных традиций;

имеющие социальное значение в сферах физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни, социальной поддержки людей с ограниченными возможностями, охраны окружающей среды;

имеющие социальное значение в сферах повышения качества жизни людей пожилого возраста, социальной поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, укрепления семейных ценностей, материнства, отцовства и детства, поддержки добровольчества.

Сумма гранта - 100 тысяч рублей.

Некоммерческая общественная организация вправе подать не более одной заявки по каждой номинации конкурса.

Документы принимаются в электронном виде на почту: gladkih.kvp@rkursk.ru, w90gladkih@yandex.ru

ИСТОЧНИК KP.RU