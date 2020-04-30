Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: изменен механизм контроля за въездом в Курчатов

30 Апр 2020 2020-04-30T19:57:59+03:00

На въезде в Курчатов идет контроль по коронавирусу Фото: Светлана ВОЛКОВА

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу

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Распоряжением губернатора Курской области до 30 апреля на въезде в Курчатов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции были установлены контрольно-пропускные пункты.

С 1 мая контроль за въездом в Курчатов будут осуществлять мобильные патрульные группы Росгвардии и полиции.

Действие режима самоизоляции не прекращается. Куряне могут посещать учреждения, ближайшие к месту проживания.

Ограничительные меры, которые касаются приостановки деятельности ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, иных досуговых учреждений, фитнес-центров, стоматологических клиник (за исключением оказания экстренной медицинской помощи), а также розничной торговли (кроме аптек), продлены до 11 мая включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU