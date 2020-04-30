Режим повышенной готовности по коронавирусу в Курске: продезинфицировали остановки и детские площадки

30 Апр 2020 2020-04-30T19:50:30+03:00

Режим повышенной готовности по коронавирусу в Курске

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30 апреля в Курске прошла очередная масштабная санитарная обработка общественных пространств.

Силами сотрудников окружных администраций, муниципальных предприятий «Курскводоканал», «Гортеплосеть», «Курскэлектротранс», компаний «Благоустройство» и «Интеграл», а также спасателями в первую очередь дезинфицировались остановки общественного транспорта, подземные переходы, территории детских и спортивных площадок, парков, скверов, контейнерных площадок, сообщили в мэрии.

Санитарная обработка проводилась с использованием раствора «Телесфор Форте».

Все сотрудники, привлеченные к этим работам, обеспечены защитными костюмами, масками, очками, перчатками.

В дезинфекции областного центра было задействовано более 40 человек и 43 единицы специального оборудования, а также 10 единиц техники.

Действие режима самоизоляции не прекращается. Куряне могут посещать учреждения, ближайшие к месту проживания.

Ограничительные меры, которые касаются приостановки деятельности ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, иных досуговых учреждений, фитнес-центров, стоматологических клиник (за исключением оказания экстренной медицинской помощи), а также розничной торговли (кроме аптек), продлены до 11 мая включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU