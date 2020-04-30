2020-04-30T19:43:57+03:00
Происшествия

В Курске отсрочили увеличение платы за содержание жилья

Между тем "Управляющая компания Курска" требует с жильцов оплату по увеличенному тарифу
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Так выглядят подъезды в домах "Управляющей компании Курска", где с жильцов взымают уже по "увеличенному" тарифуТак выглядят подъезды в домах "Управляющей компании Курска", где с жильцов взымают уже по "увеличенному" тарифуФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

30 апреля состоялось внеочередное заседание Курского городского Собрания, на котором депутаты рассмотрели предложение Главы города о переносе срока вступления в законную силу решения КГС о плате за содержание жилого помещения с 1 апреля 2020 года на 1 июля 2020 года.

Напомним, такое предложение Виктор Карамышев внес с учетом установленного запрета на массовые мероприятия, что делает невозможным проведение общего собрания собственников жилья для определения размера платы за его содержание.

Обсудив вопрос, 28 депутатов поддержали инициативу главы города, один воздержался. В условиях действия режима «Повышенная готовность» голосование депутатского корпуса проходило в очной и заочной форме.

Таким образом, перенос сроков вступления в силу решения об установлении размера платы за содержание жилого помещения с 1 апреля 2020 года на 1 июля 2020 года утвержден.

Решение КГС от 30.04.2020 года № 178-6-ОС «О внесении изменения в решение КГС от 18.02.2020 № 177-6-ОС «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения» опубликовано на сайте Курского городского Собрания http://gorsobranie-kursk.ru/docs/category/7

Между тем некоторые УК уже прислали курянам платежки с увеличенной суммой за содержание жилья. В частности, такие платежки разослала ООО "Управляющая компания Курска". УК извещает жильцов, что "вступило в законную силу решение КГС от 18.02.20г", которым пересмотрен размер платы в сторону увеличения.

Вероятно, мэрия и депутаты курским "управляйкам" не указ.

На этом фоне слова мэра о том, что "у людей должна быть возможность провести собрания собственников жилья и самостоятельно принять решение", звучат несколько абсурдно.

Между тем, Виктор Карамышев добавил:

- Если ситуация будет складываться таким образом, что ограничительные меры придется продлить на больший срок, будем переносить срок вступления решения КГС еще раз.

Тем временем ООО "Управляющая компания Курска" собирает с жильцов деньги уже по "новому" тарифу. Кстати, обязательную дезинфекцию подъездов сотрудники этой компании так и не провели, несмотря на указания региональных властей.

льцов

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске открыт прием заявок на участие в конкурсе грантов
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: изменен механизм контроля за въездом в Курчатов
Режим повышенной готовности по коронавирусу в Курске: продезинфицировали остановки и детские площадки
В Курске отсрочили увеличение платы за содержание жилья
Более 3 млрд рублей Сбербанк направляет на борьбу с пандемией
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: выдача продуктовых наборов продолжится в мае
Часть курян получат майские пенсии досрочно
В Курске высадят более двух тысяч роз
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: как будет работать почта на праздники?
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: какие ограничительные меры продолжают действовать?
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: дачные перевозки стартуют 15 мая
В Курской области стартовала акция «Георгиевская ленточка»
График отключения горячей воды в Курске
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: в регион поставят аппараты ИВЛ
Режим повышенной готовности в Курске: кому делают бесплатный тест на коронавирус?
В Курске построят теннисные корты
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: обследование на инфекцию прошли около 19,5 тысяч человек
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: Роман Старовойт впервые стал донором
83-летняя курянка отдала мошенникам 90 тысяч рублей
Сбербанк открывает регионам бесплатный доступ к ИИ-модели диагностики коронавируса на основе КТ
По факту исчезновения ребенка под Курском возбуждено уголовное дело
В Курской области продолжаются поиски пропавшего малыша
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 30 апреля 2020 года составило четыре человека
Число заболевших коронавирусом в Курске на 30 апреля 2020 года составило 726 человек
Игорь Маковский: за месяц волонтеры «Россетей» помогли более 600 пожилым людям
Под Курском нашли две минометные мины
Под Курском загорелась квартира
Следственный комитет начал проверку по факту исчезновения ребенка под Курском
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: увеличено количество рейсов общественного транспорта