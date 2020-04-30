В Курске отсрочили увеличение платы за содержание жилья

30 Апр 2020 2020-04-30T19:43:57+03:00

Так выглядят подъезды в домах "Управляющей компании Курска", где с жильцов взымают уже по "увеличенному" тарифу Фото: Светлана ВОЛКОВА

Между тем "Управляющая компания Курска" требует с жильцов оплату по увеличенному тарифу

Изменить размер текста: A A

30 апреля состоялось внеочередное заседание Курского городского Собрания, на котором депутаты рассмотрели предложение Главы города о переносе срока вступления в законную силу решения КГС о плате за содержание жилого помещения с 1 апреля 2020 года на 1 июля 2020 года.

Напомним, такое предложение Виктор Карамышев внес с учетом установленного запрета на массовые мероприятия, что делает невозможным проведение общего собрания собственников жилья для определения размера платы за его содержание.

Обсудив вопрос, 28 депутатов поддержали инициативу главы города, один воздержался. В условиях действия режима «Повышенная готовность» голосование депутатского корпуса проходило в очной и заочной форме.

Таким образом, перенос сроков вступления в силу решения об установлении размера платы за содержание жилого помещения с 1 апреля 2020 года на 1 июля 2020 года утвержден.

Решение КГС от 30.04.2020 года № 178-6-ОС «О внесении изменения в решение КГС от 18.02.2020 № 177-6-ОС «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения» опубликовано на сайте Курского городского Собрания http://gorsobranie-kursk.ru/docs/category/7

Между тем некоторые УК уже прислали курянам платежки с увеличенной суммой за содержание жилья. В частности, такие платежки разослала ООО "Управляющая компания Курска". УК извещает жильцов, что "вступило в законную силу решение КГС от 18.02.20г", которым пересмотрен размер платы в сторону увеличения.

Вероятно, мэрия и депутаты курским "управляйкам" не указ.

На этом фоне слова мэра о том, что "у людей должна быть возможность провести собрания собственников жилья и самостоятельно принять решение", звучат несколько абсурдно.

Между тем, Виктор Карамышев добавил:

- Если ситуация будет складываться таким образом, что ограничительные меры придется продлить на больший срок, будем переносить срок вступления решения КГС еще раз.

Тем временем ООО "Управляющая компания Курска" собирает с жильцов деньги уже по "новому" тарифу. Кстати, обязательную дезинфекцию подъездов сотрудники этой компании так и не провели, несмотря на указания региональных властей.

льцов

ИСТОЧНИК KP.RU