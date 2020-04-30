Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: выдача продуктовых наборов продолжится в мае

30 Апр 2020 2020-04-30T18:28:25+03:00

В случае возникновения вопросов по выдаче продуктовых наборов следует звонить по телефонам горячих линий Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В Курской области выдача продуктовых наборов для льготных категорий школьников продолжится на период дистанционного обучения.В набор входят продукты из перечня, одобренного курским управлением Роспотребнадзора.

Как отметили в региональном комитете образования и науки, продуктовые наборы, которые получали родители школьников на период дистанционного обучения до 30 апреля, полностью выданы. Их получили в 19 муниципальных образованиях, в 13 была выдана денежная компенсация. До 15 мая денежную компенсацию получат обучающиеся льготной категории в Железногорске после официального принятия документа в Железногорской городской Думе.

В случае возникновения вопросов по выдаче продуктовых наборов следует звонить по телефонам горячих линий, которые можно найти на сайте областного комитета образования и науки https://komobr46.ru/.

Действие режима самоизоляции не прекращается. Куряне могут посещать учреждения, ближайшие к месту проживания.

Ограничительные меры, которые касаются приостановки деятельности ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, иных досуговых учреждений, фитнес-центров, стоматологических клиник (за исключением оказания экстренной медицинской помощи), а также розничной торговли (кроме аптек), продлены до 11 мая включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU