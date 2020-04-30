Часть курян получат майские пенсии досрочно

30 Апр 2020 2020-04-30T17:57:22+03:00

Для тех, кто получает пособия позже 12 мая, выплаты начислят в обычные сроки Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В связи с выходными и праздничными днями изменится график зачисления пенсий, пособий и иных социальных выплат для тех, кто должен получить их до 12 мая.

Для этих целей региональное отделение ПФР произведет перечисление средств доставщикам досрочно: «Почте России» - 30 апреля, кредитным учреждениям - 8 мая. В связи с этим зачисление выплат на счета будет произведено с 4 мая и с 8 мая соответственно.

Для тех, кто получает пособия позже 12 мая, выплаты начислят в обычные сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU