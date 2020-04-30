2020-04-30T17:47:50+03:00
Общество

В Курске высадят более двух тысяч роз

В областном центре началось озеленение
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Сеймский округ озеленять начнут в маеСеймский округ озеленять начнут в маеФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Сотрудники комитета городского хозяйства и компании «Зеленстрой» приступили к посадке рассады петуньи, сальвии, тагетеса, целозии, цинерарии.

В целом по городу планируется посадка 421 749 штук на площади 1,1 га. Для цветочного оформления используется рассада однолетних культур, имеющих продолжительный срок цветения.

Установленные по улице Ленина вазоны также будут оформлены цветочными культурами.

Почти завершилось оформление мемориала Памяти Павших в годы Великой Отечественной войны, там высажено более 40 000 штук цветочной рассады.

Озеленять в Сеймском округе начнут в начале мая.

Кроме традиционного оформления цветников однолетниками, планируется высадка роз на улицах Ленина и Радищева. Будет высажено более двух тысяч роз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске открыт прием заявок на участие в конкурсе грантов
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: изменен механизм контроля за въездом в Курчатов
Режим повышенной готовности по коронавирусу в Курске: продезинфицировали остановки и детские площадки
В Курске отсрочили увеличение платы за содержание жилья
Более 3 млрд рублей Сбербанк направляет на борьбу с пандемией
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: выдача продуктовых наборов продолжится в мае
Часть курян получат майские пенсии досрочно
В Курске высадят более двух тысяч роз
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: как будет работать почта на праздники?
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: какие ограничительные меры продолжают действовать?
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: дачные перевозки стартуют 15 мая
В Курской области стартовала акция «Георгиевская ленточка»
График отключения горячей воды в Курске
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: в регион поставят аппараты ИВЛ
Режим повышенной готовности в Курске: кому делают бесплатный тест на коронавирус?
В Курске построят теннисные корты
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: обследование на инфекцию прошли около 19,5 тысяч человек
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: Роман Старовойт впервые стал донором
83-летняя курянка отдала мошенникам 90 тысяч рублей
Сбербанк открывает регионам бесплатный доступ к ИИ-модели диагностики коронавируса на основе КТ
По факту исчезновения ребенка под Курском возбуждено уголовное дело
В Курской области продолжаются поиски пропавшего малыша
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 30 апреля 2020 года составило четыре человека
Число заболевших коронавирусом в Курске на 30 апреля 2020 года составило 726 человек
Игорь Маковский: за месяц волонтеры «Россетей» помогли более 600 пожилым людям
Под Курском нашли две минометные мины
Под Курском загорелась квартира
Следственный комитет начал проверку по факту исчезновения ребенка под Курском
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: увеличено количество рейсов общественного транспорта