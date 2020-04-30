В Курске высадят более двух тысяч роз

30 Апр 2020 2020-04-30T17:47:50+03:00

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Сотрудники комитета городского хозяйства и компании «Зеленстрой» приступили к посадке рассады петуньи, сальвии, тагетеса, целозии, цинерарии.

В целом по городу планируется посадка 421 749 штук на площади 1,1 га. Для цветочного оформления используется рассада однолетних культур, имеющих продолжительный срок цветения.

Установленные по улице Ленина вазоны также будут оформлены цветочными культурами.

Почти завершилось оформление мемориала Памяти Павших в годы Великой Отечественной войны, там высажено более 40 000 штук цветочной рассады.

Озеленять в Сеймском округе начнут в начале мая.

Кроме традиционного оформления цветников однолетниками, планируется высадка роз на улицах Ленина и Радищева. Будет высажено более двух тысяч роз.

ИСТОЧНИК KP.RU