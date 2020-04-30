Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: как будет работать почта на праздники?
1 и 9 мая для всех почтовых отделений объявлены выходными.
В четверг 30 апреля и в пятницу 8 мая почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.
4 и 11 мая отделения Почты России будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 5 мая – по режиму работы воскресенья.
2, 3, 6, 7 и 10 мая почтовые отделения будут работать по установленному графику.
Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.
Оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.
ИСТОЧНИК KP.RU