Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: как будет работать почта на праздники?

30 Апр 2020 2020-04-30T17:45:07+03:00

При посещении почты нужно соблюдать дистанцию Фото: Светлана ВОЛКОВА

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу

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1 и 9 мая для всех почтовых отделений объявлены выходными.

В четверг 30 апреля и в пятницу 8 мая почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

4 и 11 мая отделения Почты России будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 5 мая – по режиму работы воскресенья.

2, 3, 6, 7 и 10 мая почтовые отделения будут работать по установленному графику.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.

Оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.

ИСТОЧНИК KP.RU