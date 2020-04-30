Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: какие ограничительные меры продолжают действовать?

30 Апр 2020 2020-04-30T17:40:10+03:00

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Режим самоизоляции по коронавирусу в регионе продолжает действовать. Однако в него внесены изменения.

Так, личный прием граждан в администрации Курской области и других органах исполнительной власти приостановлен до 31 мая. Соответствующие изменения отражены в постановлении администрации региона.

Кроме того, на основании постановления Главного санитарного врача Курской области курянам рекомендуется при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, которые не ограничены в регионе, а также при совершении поездок на общественном транспорте, включая такси, использовать средства индивидуальной защиты. Речь идет о масках, респираторах или ватно-марлевых повязках.

Ранее губернатор Курской области внес изменения в распоряжение о введении режима повышенной готовности, который действует в регионе в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

С 1 мая в регионе возобновить деятельность смогут парикмахерские и салоны красоты, предприятия, работающие в сфере технического обслуживания и ремонта автотранспорта, ремонта электронной и бытовой техники, обуви и прочих изделий из кожи.

Деятельность этих организаций должна вестись с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. В частности, в соответствии с рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Курской области салоны красоты могут работать только по предварительной записи, с минимальным количеством клиентов в зале, проводя регулярную дезинфекцию инструментов.

Действие режима самоизоляции не прекращается. Граждане могут посещать учреждения, ближайшие к месту проживания.

Ограничительные меры, которые касаются приостановки деятельности ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, иных досуговых учреждений, фитнес-центров, стоматологических клиник (за исключением оказания экстренной медицинской помощи), а также розничной торговли (кроме аптек), продлены до 11 мая включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU