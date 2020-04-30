Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: дачные перевозки стартуют 15 мая
Региональный комитет транспорта и автомобильных дорог уже провел подготовку к сезону дачных перевозок и разработал график для 38 садовых маршрутов. Однако пуск автобусов по дачным маршрутам перенесли на 15 мая. Данная мера принята в связи с эпидемиологической обстановкой и угрозой распространения COVID-19, пояснили в администрации региона.
По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 7:30 30 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 726 (+68) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU