Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: дачные перевозки стартуют 15 мая

30 Апр 2020 2020-04-30T16:52:26+03:00

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Региональный комитет транспорта и автомобильных дорог уже провел подготовку к сезону дачных перевозок и разработал график для 38 садовых маршрутов. Однако пуск автобусов по дачным маршрутам перенесли на 15 мая. Данная мера принята в связи с эпидемиологической обстановкой и угрозой распространения COVID-19, пояснили в администрации региона.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 7:30 30 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 726 (+68) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU