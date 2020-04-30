В Курской области стартовала акция «Георгиевская ленточка»

30 Апр 2020 2020-04-30T16:22:50+03:00

В этом году акция пройдет в виртуальном формате Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В связи с пандемией коронавирусной инфекции акция «Георгиевская ленточка» в нашей стране пройдет в новом формате.

«Волонтеры Победы» помогают в ее организации уже пять лет. За это время активисты движения раздали 15 миллионов лент жителям России и стран зарубежья. Многие бережно хранят символ Победы дома и надевают его на протяжении нескольких лет. Участникам акции поэтому предлагают найти георгиевскую ленту дома, сделать с ней фотографию и выложить в социальные сети историю о том, почему акция важна для них. Посты предлагается отметить хештегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома и передать эстафету пяти друзьям.

Активисты позаботились и о тех, у кого ленточка не сохранилась: на официальной странице движения в Instagram можно найти виртуальную георгиевскую ленточку и наложить ее на свою фотографию.

Волонтеры также передали ленты в магазины, аптеки и тем, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусом: медицинским работникам, сотрудникам полиции и ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU