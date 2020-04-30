График отключения горячей воды в Курске

30 Апр 2020 2020-04-30T16:09:50+03:00

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Специалисты филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация» с 12 мая поэтапно во всех городских округах приступят к сезонным гидравлическим испытаниям тепловых сетей. Энергетики просят жителей не подходить к местам проведения земляных работ, надземным трубопроводам и тепловым камерам.

Испытания сетей пройдут в следующем порядке:

6 - 8 мая – на участке тепломагистрали № 2 от ТЭЦ-1 по ул. Энгельса;

12 - 17 мая – в зоне котельной ООО «ТГК» (завокзальная часть Железнодорожного округа);

13 - 26 мая – в зоне ТЭЦ-1 (Сеймский и часть Центрального округов);

19 - 21 мая – в зоне котельной п. Искра;

1 - 5 июня – в зоне котельной 113-го квартала (привокзальная часть Железнодорожного округа);

8 - 10 июня – в зоне котельной п. Косиново;

17 - 30 июня – в зоне ТЭЦ Северо-западного района (Северо-западный, Юго-западный микрорайоны, просп. Победы, СХА);

30 июня – 2 июля – в зоне котельной по ул. Литовской, 95Б;

14 - 27 июля – в зоне ТЭЦ-4 (исторический центр города).

Список адресов, попадающих в зону отключений горячей воды на это время, размещен на сайте ПАО «Квадра» Справки по вопросам проведения гидравлических испытаний можно получить в диспетчерской службе компании по телефонам: 39-48-68 и 58-01-84.

ИСТОЧНИК KP.RU