Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: в регион поставят аппараты ИВЛ

30 Апр 2020 2020-04-30T16:04:20+03:00

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В учреждения здравоохранения Курской области поступит дополнительно 57 аппаратов ИВЛ. Контракты на закупку 27 из них уже заключены, поставки ожидаются в мае этого года. На эти цели направили 67,7 млн рублей из областного бюджета. Еще 30 аппаратов регион получит по квоте Минпромторга России в мае и июне, сказали в администрации региона.

В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко появится компьютерный томограф. Контракт на поставку заключен, расходы в размере 58,8 млн рублей покроет региональная казна.

Запланирована также закупка еще двух компьютерных томографов. Они необходимы городской больнице №6 и областной больнице скорой медицинской помощи. В настоящее время ведется работа по выбору поставщика, готовятся документы для закупки данного оборудования на средства областного бюджета.

Всего в медорганизациях области в наличии 242 аппарата искусственной вентиляции легких, в том числе 42 экспертного класса, 85 для масочной искусственной вентиляции легких. Из них 117 аппаратов ИВЛ находятся в трех медорганизациях, задействованных в лечении пациентов с COVID-19; это областная клиническая инфекционная больница им. Н.А. Семашко, городская больница № 6 и городской родильный дом. В них в общей сложности организовано 552 места.

В инфекционной больнице также имеется оборудование для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 7:30 30 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 726 (+68) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU