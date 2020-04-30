2020-04-30T15:52:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске: кому делают бесплатный тест на коронавирус?

Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса
Светлана ВОЛКОВА
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Тест бесплатно делают только определенным группам насаленияТест бесплатно делают только определенным группам насаленияФото: Светлана ВОЛКОВА
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Проведение лабораторных обследований на новую коронавирусную инфекцию проводится в трех учреждениях региона. Большая часть исследований осуществляется в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области.

По информации регионального комитета здравоохранения, с анализами на COVID–19 работают также лаборатории Курского областного клинического кожно-венерологического диспансера и областной инфекционной больницы им. Н.А. Семашко. Последнее учреждение проводит анализы только своим медицинским работникам.

По данным Управления Роспотребнадозра, в Курской области на 30 апреля обследование на коронавирус прошли 20 391 человек. Тестированию подлежат:

граждане, прибывшие на территорию страны с признаками респираторных заболеваний;

контактировавшие с больными COVID-19; пациенты с диагнозом «внебольничная пневмония»;

граждане старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания;

медицинские работники, имеющие риски инфицирования на рабочем месте.

Лаборатории обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса. Тест-системы, зарегистрированные и используемые для выявления нового коронавируса, обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции. Забор анализа на COVID-19 делают только медицинские работники, уточнили в администрации региона.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 7:30 30 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 726 (+68) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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