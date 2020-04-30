В Курске построят теннисные корты
В Курске в парке КЗТЗ начнется возведение теннисных кортов, а в дальнейшем академии тенниса. Договоренность достигнута с руководством детской международной академии тенниса Шамиля Тарпищева.
- Мы должны решить вопрос со сроками. Прошу мобилизовать усилия. Сейчас сложная ситуация, а этот объект станет подарком городу и области. Тем более поблизости планируется большое перспективное строительство, – сказал глава региона.
Ранее на этой территории уже располагались теннисные корты. Роман Старовойт поручил ускорить сотрудничество и позволить инвестору приступить к основным работам. Подготовительные уже стартовали. Ведется вырубка деревьев, разборка построек, потребуется перенос коммуникации и возведение новой трансформаторной подстанции. Также запланировано приведение в порядок прилегающей территории.
Глава региона порекомендовал до 5 мая разработать сетевой график. Ход работ будет контролироваться на постоянной основе.
ИСТОЧНИК KP.RU