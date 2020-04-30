В Курске построят теннисные корты

30 Апр 2020 2020-04-30T15:46:54+03:00

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В Курске в парке КЗТЗ начнется возведение теннисных кортов, а в дальнейшем академии тенниса. Договоренность достигнута с руководством детской международной академии тенниса Шамиля Тарпищева.

- Мы должны решить вопрос со сроками. Прошу мобилизовать усилия. Сейчас сложная ситуация, а этот объект станет подарком городу и области. Тем более поблизости планируется большое перспективное строительство, – сказал глава региона.

Ранее на этой территории уже располагались теннисные корты. Роман Старовойт поручил ускорить сотрудничество и позволить инвестору приступить к основным работам. Подготовительные уже стартовали. Ведется вырубка деревьев, разборка построек, потребуется перенос коммуникации и возведение новой трансформаторной подстанции. Также запланировано приведение в порядок прилегающей территории.

Глава региона порекомендовал до 5 мая разработать сетевой график. Ход работ будет контролироваться на постоянной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU