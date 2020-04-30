2020-04-30T14:33:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: обследование на инфекцию прошли около 19,5 тысяч человек

Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса
Яна ШЕЛЕСТ
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Обследование на коронавирус прошли 19435 человекОбследование на коронавирус прошли 19435 человекФото: Из архива "КП"
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На текущий момент в Курской области обследование на коронавирус прошли 19435 человек, из них 11804 - на базе ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области», сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Большая часть исследований на Covid-19 проводится в Центре гигиены и эпидемиологии. Исследования осуществляются также на базе Курского областного кожно-венерологического диспансера.

Исследуются граждане, вернувшиеся на территорию Российской Федерации с признаками респираторных заболеваний; лица, контактировавшие с больными COVID-2019; больные с диагнозом «внебольничная пневмония; граждане старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания; медицинские работники, имеющие риски инфицирования COVID-2019 на рабочем месте.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 7:30 30 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 726 (+68) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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