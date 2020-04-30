Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: Роман Старовойт впервые стал донором

30 Апр 2020 2020-04-30T13:35:17+03:00

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Губернатор Курской области Роман Старовойт присоединился к росгвардейцам, которые сейчас каждую неделю пополняют банк крови, и впервые стал донором крови.

— Из-за пандемии COVID-19 ежедневно кровь стали сдавать меньше курян, всего 40-50 человек. Чтобы избежать скопления людей, служба крови увеличила интервал приема доноров. Также ей пришлось отменить все выездные мероприятия в районах области, - сообщил глава региона.

Тем не менее, по словам губернатора, донорская кровь по-прежнему жизненно важна больным онкологическими заболеваниями, в особенности детям, а также пострадавшим в ДТП, при тяжелых родах. Переливание крови спасает множество жизней.

Если вы хотите помочь сохранить жизни людей и стать донором — заранее позвоните и запишитесь на областную станцию переливания крови: 8 (4712) 54-93-16; 8 (4712) 54-62-10.

— Процедура проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. Сдавать кровь безопасно, а также разрешено даже в режиме самоизоляции, - пояснил Роман Старовойт.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 7:30 30 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 726 (+68) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU