2020-04-30T13:09:44+03:00
Происшествия

83-летняя курянка отдала мошенникам 90 тысяч рублей

Женщине сообщили, что ее сын - виновник серьезного ДТП
Яна ШЕЛЕСТ
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Женщина собрала 90 тысяч рублей и передала их водителю таксиЖенщина собрала 90 тысяч рублей и передала их водителю таксиФото: Из архива "КП"
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Очередной жертвой телефонных мошенников стала 83-летняя жительница Железногорска. Пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын совершил серьезное ДТП, а чтобы урегулировать вопрос, нужны деньги.

Женщина собрала 90 тысяч рублей и передала их водителю такси, которого прислали аферисты. Позже пенсионера созвонилась с сыном и поняла, что ее обманули.

В полиции установили, что номер, с которого поступали звонки, зарегистрирован в Краснодарском крае. Установлена также личность таксиста. Мужчина пояснил, что выполнял заказ, поступивший по телефону от неизвестного. Забрав деньги по адресу, он перечислил их на указанный счет.

Полиция еще раз напоминает: если к вам домой придут неизвестные или позвонят по телефону и сообщат, что у вашего родственника неприятности и ему срочно необходимо передать деньги, не сомневайтесь – это мошенники! Ни в коем случае не передавайте деньги незнакомым людям!

Свяжитесь с родственниками и сразу же обращайтесь в полицию! Не будьте доверчивыми! Вызвать полицию можно, позвонив по телефону «02», с мобильного «102».

ИСТОЧНИК KP.RU

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