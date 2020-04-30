2020-04-30T12:48:42+03:00
Общество

Сбербанк открывает регионам бесплатный доступ к ИИ-модели диагностики коронавируса на основе КТ

Модель создана лучшими радиологами и специалистами по искусственному интеллекту на основе больших массивов данных
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Сбербанк предоставляет российским регионам бесплатный доступ к своей экспериментальной модели искусственного интеллекта, предназначенной для помощи врачам в диагностике и лечении коронавируса. Разработанная банком модель по компьютерной томограмме (КТ) легких классифицирует пациентов на инфицированных COVID-19 и неинфицированных, а в первом случае с высокой точностью определяет по КТ изменения, вызванные коронавирусом, и позволяет оценить объем этих изменений.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербана:

«Внедрение модели может значительно повысить охват населения диагностикой на коронавирус и точность этой диагностики. Это существенно снизит текущую нагрузку на медицинских работников, а главное — позволит быстрее ставить правильные диагнозы и спасти жизни многих людей. Наши разработки – это еще один инструмент в уверенных руках врача, позволяющий работать оперативнее и качественнее. Уже сейчас модель по КТ определяет заболевших с точностью выше 90%, то есть на уровне хороших рентгенологов».

Для технической и методологической поддержки внедрения решения в регионах Сбербанк выделяет специальную команду. Кроме того, вместе с самой моделью заказчикам передается образовательный курс для максимально подробного ознакомления с функциональными характеристиками решения и упрощения его установки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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