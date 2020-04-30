По факту исчезновения ребенка под Курском возбуждено уголовное дело

30 Апр 2020 2020-04-30T12:04:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Убийство малолетнего» по факту безвестного исчезновения трехлетнего Михаила Ватулина.

Как «КП» сообщала ранее, малыш ушел из дома в селе Большое Долженково Октябрьского района 29 апреля примерно в 12:30. Родители тут же сообщили об этом в полицию.

Начались поисковые мероприятия, в которых принимают участие спасатели, следственная группа, полиция, войска нацгвардии, кинологи, аварийно-спасательная служба, поисковый отряд «Лиза Алерт», местные жители и добровольцы.

Следственный комитет обращается ко всем гражданам: если кому что-либо известно о местонахождении Михаила Ватулина или обстоятельствах его исчезновения, сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8-(4712)-70-33-92, 8-910-317-88-84 следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Курской области или в ближайшее отделение полиции по телефону 02.

У Михаила волосы темно-русые, глаза карие, рост 95 см. Мальчик вышел без верхней одежды. Одет в голубую водолазку в черную полоску, темно-серые колготки.

ИСТОЧНИК KP.RU