В Курской области продолжаются поиски пропавшего малыша

30 Апр 2020 2020-04-30T11:45:26+03:00

В поиске принимают участие около 300 человек Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Трехлетний Миша Ватулин ушел из дома сутки назад

Изменить размер текста: A A

В Курской области продолжаются поиски трехлетнего Михаила Ватулина. В поисковых мероприятиях участвуют спасатели, следственная группа, полиция, войска нацгвардии, кинологи, аварийно-спасательная служба, поисковый отряд «Лиза Алерт», местные жители и добровольцы.

Мальчик вышел без верхней одеждыФото: соцсети

Всего около трехсот человек и 59 единиц техники. Осмотрены все места возможного нахождения ребенка, прочесаны сады, лес, река. Пока безуспешно.

Трехлетний Михаил Ватулин ушел из дома в селе Большое Долженково Октябрьского района 29 апреля примерно в 12:30. Родители тут же сообщили об этом в полицию.

У Михаила волосы темно-русые, глаза карие, рост 95 см. Мальчик вышел без верхней одежды. Одет в голубую водолазку в черную полоску, темно-серые колготки.

Следственный комитет начал проверку по факту исчезновения ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU