В Курской области продолжаются поиски пропавшего малыша
В Курской области продолжаются поиски трехлетнего Михаила Ватулина. В поисковых мероприятиях участвуют спасатели, следственная группа, полиция, войска нацгвардии, кинологи, аварийно-спасательная служба, поисковый отряд «Лиза Алерт», местные жители и добровольцы.
Мальчик вышел без верхней одеждыФото: соцсети
Всего около трехсот человек и 59 единиц техники. Осмотрены все места возможного нахождения ребенка, прочесаны сады, лес, река. Пока безуспешно.
Трехлетний Михаил Ватулин ушел из дома в селе Большое Долженково Октябрьского района 29 апреля примерно в 12:30. Родители тут же сообщили об этом в полицию.
У Михаила волосы темно-русые, глаза карие, рост 95 см. Мальчик вышел без верхней одежды. Одет в голубую водолазку в черную полоску, темно-серые колготки.
Следственный комитет начал проверку по факту исчезновения ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU