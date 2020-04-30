2020-04-30T10:46:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Курске на 30 апреля 2020 года составило 726 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 30 апреля 2020 года
Яна ШЕЛЕСТ
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Диагноз подтвердился еще у 68 человекДиагноз подтвердился еще у 68 человекФото: Из архива "КП"
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По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 7:30 30 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 726 (+68) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 625 пациентов: 116 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 28 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 1 – в Курской городской больнице №6; 480 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб. Всего выписано 94 (+19) пациентов.

На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в Курской области скончались 4 человека. Два ранее скончавшихся пациента исключены из статистики, в связи с тем, что причиной их смерти не являлся COVID-19, заключительные анализы на инфекцию показали отрицательный результат.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остается 1093 человека – это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими COVID-2019. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находится 223 человека. Снят карантин с 2289 человек

ИСТОЧНИК KP.RU

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