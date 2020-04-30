2020-04-30T09:26:02+03:00
Происшествия

Под Курском нашли две минометные мины

Снаряды пролежали в земле со времен войны
Яна ШЕЛЕСТ
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Саперы изъяли две минометные мины калибром 82 ммСаперы изъяли две минометные мины калибром 82 ммФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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29 апреля в «Службу спасения» поступило сообщение об обнаружении взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной Войны около поселка Поныри Поныровского района. На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Саперы изъяли две минометные мины калибром 82 мм. Боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для дальнейшего уничтожения.

Главное управление МЧС по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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