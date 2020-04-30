Под Курском нашли две минометные мины

30 Апр 2020 2020-04-30T09:26:02+03:00

Саперы изъяли две минометные мины калибром 82 мм Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Снаряды пролежали в земле со времен войны

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29 апреля в «Службу спасения» поступило сообщение об обнаружении взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной Войны около поселка Поныри Поныровского района. На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Саперы изъяли две минометные мины калибром 82 мм. Боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для дальнейшего уничтожения.

Главное управление МЧС по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU