Под Курском загорелась квартира

29 Апр 2020 2020-04-29T19:50:52+03:00

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29 апреля в 14:20 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Ленина во Льгове. На место происшествия выехали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Загорание локализовали в 14:27, ликвидировали в 14:29. В результате пожара в квартире площадью 30 квадратных метров в ванной комнате огонь повредил внутреннюю отделку из пластика и душевую кабину.

Спасатели эвакуировали четырех человек. К ликвидации пожара привлекались 15 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

28 апреля примерно в 18.00 в поселке Касторное Курской области загорелся жилой дом. В результате пожара погибла 85-летняя хозяйка дома и ее 58-летний сын.

ИСТОЧНИК KP.RU