2020-04-29T19:36:36+03:00
Происшествия

Следственный комитет начал проверку по факту исчезновения ребенка под Курском

ЧП произошло в Октябрьском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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У Михаила волосы темно-русые, глаза карие, рост 95 смУ Михаила волосы темно-русые, глаза карие, рост 95 смФото: соцсети
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Как «КП» сообщала ранее, 29 апреля в селе Большое Долженково Октябрьского района исчез трехлетний Михаил Ватулин. Курчатовский следственный отдел СУ СК по Курской области незамедлительно начал проверку.

В ходе проведенных первоначальных мероприятий установлено, что примерно в 12 часов 30 минут мальчик самостоятельно ушел из дома в неизвестном направлении и его местонахождение не установлено.

У Михаила волосы темно-русые, глаза карие, рост 95 см. Одет в голубую водолазку в черную полоску, темно-серы колготки.

В поиске ребенка принимают участие сотрудники следственного комитета, ОМВД России по Октябрьскому району, УМВД по Курской области, Росгвардии, ГУ МЧС России по Курской области, общественного поискового отряда «Лиза Алерт» и добровольцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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