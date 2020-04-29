Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: увеличено количество рейсов общественного транспорта
Ввиду сокращения количества рейсов в период самоизоляции в часы пик по некоторым пригородным маршрутам Курской области наблюдалось скопление людей на остановочных пунктах. В целях повышения безопасности здоровья пассажиров количество рейсов общественного транспорта увеличили.
С 29 апреля изменено расписание движения автобусов по следующим направлениям:
– № 580 «Курск, Привокзальная площадь – Касторное, через Щигры»;
– № 272 «Курск, Привокзальная площадь – Букреевка»;
– № 455 «Курск, площадь Героев Курской битвы – Якунино»;
– № 454 «Муравлево - Курск, площадь Героев Курской битвы – Шуклинка»;
– № 604 «Автовокзал Курск – автостанция Железногорск, через Игино»;
– № 165 «Курск – Теткино»;
– № 511 «Автовокзал Курск – автостанция Железногорск, через Линец»;
– № 566 «Курск, автовокзал – Медвенка, автостанция – Обоянь, автостанция»;
– № 453 «Ост. Кр. Армии (ТЦ «Гранд») – Зорино»;
– № 501 «Автовокзал Курск – Калиновка»;
– № 546 «Автовокзал Курск – В. Любаж».
С актуальным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте курского автовокзала либо по телефону: +7 (4712) 446-443.
Увеличено также с 345 до 380 количество пассажирских автобусов, курсирующих по областному центру в будние дни. Интенсивность рейсов изменена в первую очередь по наиболее загруженным маршрутам: пр-ту В. Клыкова, мкр-ну Волокно, пр-ту им. А. Дериглазова и ул. Союзной.
При возникновении вопросов по работе пассажирского городского транспорта можно обращаться по телефону горячей линии: 8 (4712) 702-802.
ИСТОЧНИК KP.RU