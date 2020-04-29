Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: увеличено количество рейсов общественного транспорта

29 Апр 2020 2020-04-29T19:10:05+03:00

Увеличено также с 345 до 380 количество пассажирских автобусов, курсирующих по областному центру Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу

Изменить размер текста: A A

Ввиду сокращения количества рейсов в период самоизоляции в часы пик по некоторым пригородным маршрутам Курской области наблюдалось скопление людей на остановочных пунктах. В целях повышения безопасности здоровья пассажиров количество рейсов общественного транспорта увеличили.

С 29 апреля изменено расписание движения автобусов по следующим направлениям:

– № 580 «Курск, Привокзальная площадь – Касторное, через Щигры»;

– № 272 «Курск, Привокзальная площадь – Букреевка»;

– № 455 «Курск, площадь Героев Курской битвы – Якунино»;

– № 454 «Муравлево - Курск, площадь Героев Курской битвы – Шуклинка»;

– № 604 «Автовокзал Курск – автостанция Железногорск, через Игино»;

– № 165 «Курск – Теткино»;

– № 511 «Автовокзал Курск – автостанция Железногорск, через Линец»;

– № 566 «Курск, автовокзал – Медвенка, автостанция – Обоянь, автостанция»;

– № 453 «Ост. Кр. Армии (ТЦ «Гранд») – Зорино»;

– № 501 «Автовокзал Курск – Калиновка»;

– № 546 «Автовокзал Курск – В. Любаж».

С актуальным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте курского автовокзала либо по телефону: +7 (4712) 446-443.

Увеличено также с 345 до 380 количество пассажирских автобусов, курсирующих по областному центру в будние дни. Интенсивность рейсов изменена в первую очередь по наиболее загруженным маршрутам: пр-ту В. Клыкова, мкр-ну Волокно, пр-ту им. А. Дериглазова и ул. Союзной.

При возникновении вопросов по работе пассажирского городского транспорта можно обращаться по телефону горячей линии: 8 (4712) 702-802.

ИСТОЧНИК KP.RU