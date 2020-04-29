2020-04-29T19:10:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: увеличено количество рейсов общественного транспорта

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Увеличено также с 345 до 380 количество пассажирских автобусов, курсирующих по областному центруУвеличено также с 345 до 380 количество пассажирских автобусов, курсирующих по областному центруФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

Ввиду сокращения количества рейсов в период самоизоляции в часы пик по некоторым пригородным маршрутам Курской области наблюдалось скопление людей на остановочных пунктах. В целях повышения безопасности здоровья пассажиров количество рейсов общественного транспорта увеличили.

С 29 апреля изменено расписание движения автобусов по следующим направлениям:

– № 580 «Курск, Привокзальная площадь – Касторное, через Щигры»;

– № 272 «Курск, Привокзальная площадь – Букреевка»;

– № 455 «Курск, площадь Героев Курской битвы – Якунино»;

– № 454 «Муравлево - Курск, площадь Героев Курской битвы – Шуклинка»;

– № 604 «Автовокзал Курск – автостанция Железногорск, через Игино»;

– № 165 «Курск – Теткино»;

– № 511 «Автовокзал Курск – автостанция Железногорск, через Линец»;

– № 566 «Курск, автовокзал – Медвенка, автостанция – Обоянь, автостанция»;

– № 453 «Ост. Кр. Армии (ТЦ «Гранд») – Зорино»;

– № 501 «Автовокзал Курск – Калиновка»;

– № 546 «Автовокзал Курск – В. Любаж».

С актуальным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте курского автовокзала либо по телефону: +7 (4712) 446-443.

Увеличено также с 345 до 380 количество пассажирских автобусов, курсирующих по областному центру в будние дни. Интенсивность рейсов изменена в первую очередь по наиболее загруженным маршрутам: пр-ту В. Клыкова, мкр-ну Волокно, пр-ту им. А. Дериглазова и ул. Союзной.

При возникновении вопросов по работе пассажирского городского транспорта можно обращаться по телефону горячей линии: 8 (4712) 702-802.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Курском загорелась квартира
Следственный комитет начал проверку по факту исчезновения ребенка под Курском
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: увеличено количество рейсов общественного транспорта
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: лаборатории проводят 700 исследований в день
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: у сотрудника Дома ребенка обнаружен коронавирус
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: Леонид и Николай Винцкевичи работают над новым альбомом
Под Курском пропал трехлетний ребенок
В Курской области будут судить заведующую детским садом
Под Курском на пожаре погибли мать с сыном
Сбербанк запустит маркетплейс СберАвто — многофункциональное мобильное приложение для поиска, купли и продажи автомобилей
Режим повышенной готовности в Курске: за сутки делают до тысячи тестов на коронавирус
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: заместители губернатора ушли на больничный
Поисковики разыскивают родственников советских солдат, погибших в Курской битве
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: школьники будут учиться с 6 по 8 мая в дистанционном формате
Курян приглашают принять участие в онлайн-акции «Окно Победы»
Курянка отдала мошенникам 60 тысяч рублей
На курской таможне обнаружили "лишние" 600 кило товаров "Адидас"
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: запретили посещать леса
Режим самоизоляции в Курске: коронавирусом заболел месячный ребенок
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: за сутки диагноз подтвердился у 68 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 29 апреля 2020 года составило 75 человек
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: темп прироста заболеваемости за неделю — 50%
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: салоны красоты, автомастерские и ремонты бытовой техники откроются 1 мая